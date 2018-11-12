İran'dan flaş çıkış! 'Ordu hazır'
İranlı üst düzey komutan Mahmud Musavi yaptığı açıklamayla ordunun ülkedeki petrol tankerlerini korumaya hazır olunduğunu duyurdu.12 Kasım 2018 Pazartesi 11:00
Reuters haber ajansı, İran’ın en üst düzey komutanlarından Mahmud Musavi’nin açıklamasını “son dakika haberi” olarak abonelerine servis etti.
İran’ın ISNA haber ajansından alınan açıklamaya göre, Musavi şu ifadeleri kullandı:
“İran Silahlı Kuvvetleri geçmişteki gibi şimdi de petrol tankerlerini herhangi bir tehlikeye karşı korumaya hazır.”
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