İran'dan flaş çıkış! 'Ordu hazır'

Reuters haber ajansı, İran’ın en üst düzey komutanlarından Mahmud Musavi’nin açıklamasını “son dakika haberi” olarak abonelerine servis etti.

İran’ın ISNA haber ajansından alınan açıklamaya göre, Musavi şu ifadeleri kullandı:

“İran Silahlı Kuvvetleri geçmişteki gibi şimdi de petrol tankerlerini herhangi bir tehlikeye karşı korumaya hazır.”