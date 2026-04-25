İran'dan flaş ABD açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "ABD’nin diplomasiyi ilerletmek için ciddi bir iradeye sahip olup olmadığı görülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İslamabad’daki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

Pakistan ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini ve Pakistan’ın savaşın sonlandırılması için ortaya koyduğu çabanın değerli olduğunu vurgulayan Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ziyarette İran'a karşı yürütülen savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın duruşunu paylaştım.

ABD'nin diplomasi konusunda gerçek anlamda ciddi olup olmadığını henüz göremedim."