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İran'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin Suriye'deki stratejisinin çöktüğünü belirterek Fırat'ın doğusunda da çelişkili bir durumla karşı karşıya kalındığını söyledi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
İran'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Şemhani, başkent Tahran'da düzenlenen Uluslararası Batı Asya Güvenlik Konferansı'nda ABD'nin Suriye'den çekilme planıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

'Şartlar ABD'nin Suriye'den çıkmasını dayatıyor'

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın devrilmesinde ABD'nin bir rolü olmadığını savunan Şemhani, "ABD'nin Suriye stratejisi çökmüştür. Şimdi de Fıratın doğusunda çelişkili bir durumla karşı karşıya. Mevcut şartlar ABD'nin Suriye'den çıkmasını dayatıyor. 2019'da ABD bölgeden çekilmeye başlayacak. ABD bu şekilde Basra Körfezi'nden de çıkmaya mecbur kalacak." iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün İsrail'de yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek, Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin Türkiye'nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DAEŞ'in yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu söylemişti.

Trump da dünkü açıklamasında, "Hiçbir zaman çok hızlı bir şekilde çekileceğimizi söylemedim." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
  1. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani

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