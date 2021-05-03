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Dünya İran'dan Ermenistan adımı! Görüntüler ortaya çıktı
Dünya

İran'dan Ermenistan adımı! Görüntüler ortaya çıktı

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilim sırasında Erivan yönetimine destek veren İran'dan bölgeye dair yeni hamleler geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 18:47:00 -

Dağlık Karabağ'daki savaş sırasında Ermenistan'a destek veren İran'ın bölgeye yönelik adımları devam ediyor.

Gazeteci Mete Sohtaoğlu'nun aktardığı görüntülerde, İran'ın Ermenilere lojistik ve yaşam malzemesi taşıdığı belirtilen görüntüler ortaya çıktı.

İran'ın taşıdığı malzemelerin bölgeye geçişlere Rus Barış Gücü'nün izin verdiği belirtiliyor.

Büyük kapasiteli kamyonların içerisinde benzin, mazot, gıda, giyim ve inşaat malzemeleri olduğu öğrenildi.

 

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Yorumlar

TURANCI AKP

KAHROLSUN IRAN VE TÜM PERSLER. DÜNYANIN EN SEREFSIZ INSANLAR PERSLILERDIR. PERSLER AVRUPANIN VE TÜM GAVURLARIN ...... YASASIN GÜNEY AZERBAYCAN!!!
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