İran'dan Ermenistan adımı! Görüntüler ortaya çıktı
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilim sırasında Erivan yönetimine destek veren İran'dan bölgeye dair yeni hamleler geliyor.
Dağlık Karabağ'daki savaş sırasında Ermenistan'a destek veren İran'ın bölgeye yönelik adımları devam ediyor.
Gazeteci Mete Sohtaoğlu'nun aktardığı görüntülerde, İran'ın Ermenilere lojistik ve yaşam malzemesi taşıdığı belirtilen görüntüler ortaya çıktı.
İran'ın taşıdığı malzemelerin bölgeye geçişlere Rus Barış Gücü'nün izin verdiği belirtiliyor.
Büyük kapasiteli kamyonların içerisinde benzin, mazot, gıda, giyim ve inşaat malzemeleri olduğu öğrenildi.