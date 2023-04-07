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Dünya İran'dan dünyaya İsrail çağrısı!
Dünya

İran'dan dünyaya İsrail çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-04-07 23:25:00 - 2023-04-07 23:35:03
İran'dan dünyaya İsrail çağrısı!

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları kınayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, uluslararası topluma İsrail'e etkili ve caydırıcı bir tepki göstermeleri konusunda çağrıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Uluslararası toplum, İsrail'e etkili ve caydırıcı bir tepki göstermelidir" dedi.

İsrail polisinin 4 Nisan’da teravih namazından sonra işgal atında bulunan Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirerek Kıble Mescidi’ne sığınan Filistinlileri darp etmesi ve Gazze’ye yönelik hava saldırılarının ardından tansiyon giderek yükseliyor.

"Uluslararası toplum, İsrail'e etkili ve caydırıcı bir tepki göstermelidir"

İsrail ordusunun Lübnan ve Gazze'ye başlattığı saldırıları kınayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Siyonist İsrail ordusunun Filistinli ibadet edenlere yönelik gerçekleştirdiği vahşi saldırısı Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığın ve tecavüzün devamı niteliğindedir. Bu saldırılar, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ağır bir ihlaldir. Uluslararası toplum, İsrail'e etkili ve caydırıcı bir tepki göstermelidir" ifadelerini kullandı.

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