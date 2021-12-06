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Dünya İran'dan dikkat çeken çıkış: ABD tarafından kuruldu
Dünya

İran'dan dikkat çeken çıkış: ABD tarafından kuruldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terör örgütü DAEŞ'in ABD tarafından kurulduğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 19:15:00 -
İran'dan dikkat çeken çıkış: ABD tarafından kuruldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terör örgütü DAEŞ'in ABD tarafından kurulduğunu ileri sürdü.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Tahran'ı ziyaret eden Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

Reisi, görüşmede ABD'nin bölgedeki varlığını eleştirerek, "DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur. Bölgenin neresinde ABD ve DEAŞ bulunursa oradaki halk güvenlik ve istikrar noktasında büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Mikdad da Reisi'yi Şam'a davet etti.

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