İran'dan dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü tüm dünyaya duyurmuştu. Trump'ın söz konusu açıklamasına İran'dan tuhaf bir tepki geldi.

"Kendi yaratığınızı öldürdünüz"

İran Enformasyon Bakanı Azari Jahrumi, Trump'ın tweetini alıntılayarak yaptığı açıklamada,"Çok da abartmayın, kendi yarattığınızı öldürdünüz" ifadelerini kullandı.

"Bağdadi'nin ölümü DEAŞ terörünün sonunu getirmeyecek"

Öte yandan, İran Hükümet Sözcüsü Rebii, Twitter hesabı üzerinden DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bağdadi'nin ölümü ile birlikte baskıcı ve yok edici terörizmin sona erdiğini ancak terör tehdidinin devam ettiğini belirtti. Bin Ladin'in ölümüyle terörün sona ermediğini hatırlatan Ali Rebi, "Örgüt hala büyümeye ve kendisini göstermeye devam etmekte. Aşırıcı düşüncelerle kendisini göstermekte ve bölgesel petro-dolarlarla büyümektedir. Her iki kaynağın da kurutulması gerek. Bağdadi'nin ölümü de DAEŞ terörünün sonunu getirmeyecektir" dedi.

Ne olmuştu?

Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi" ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürmüştü:

"Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler."