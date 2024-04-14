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Dünya İran'dan Demir Kubbe hava savunma sistemine saldırı
Dünya

İran'dan Demir Kubbe hava savunma sistemine saldırı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 01:31:00 -
İran'dan Demir Kubbe hava savunma sistemine saldırı

İran, İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sistemine siber saldırı gerçekleştirdi.

Kısa süre önce İran insansız hava araçları (İHA) fırlatarak İsrail'e kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gelen son dakika bilgisine göre İranlı hackerların İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemine siber saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.
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ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA

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