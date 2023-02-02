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Dünya İran'dan çok büyük skandal! On binlerce Türk her an ölebilir
Dünya

İran'dan çok büyük skandal! On binlerce Türk her an ölebilir

İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremin ardından Tahran yönetimi Türk nüfusunun yaşadığı bölgeye yardım girişlerini engelliyor. Bölgede bulunan on binlerce Türk donarak ölme tehlikesi ile karşı karşıya kalmış durumda.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 16:37:00 -
İran'dan çok büyük skandal! On binlerce Türk her an ölebilir

Tahran yönetimi, Azerbaycan'ın, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremde zarar görenler için yardım önerisini geri çevirdi. Deprem bölgesinde on binlerce Azerbaycanlı kış şartlarında dışarıda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Depremzedelere yardım etmeyen İran hükümeti, başkalarının da yardım etmesine izin vermiyor.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle iki ülke arasında son günlerde yaşanan krize rağmen Hoy depremi sonrasında İran'a yardım önerdi. Tahran yönetimi, Azerbaycan'ın yardım önerisini kabul etmedi.

On binlerce Türk donma tehlikesi ile karşı karşıya

Deprem bölgesinde on binlerce Azerbaycanlı kış şartlarında dışarıda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Depremzedelere yardım etmeyen İran hükümeti, başkalarının da yardım etmesine izin vermiyor.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 28 Ocak'ta 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede deprem nedeniyle resmi kayıtlara göre 1500 ev hasar görmüştü.

Sosyal şebekelerde depremzedelerin İran devletinden hiçbir yardım almadıkları ve soğuk havada dışarıda kaldıklarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

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Yorumlar

Okan

Bu İranı ALLAH kahretsin Türk düşmanı şerefsizler

Hasel

Vay sinsi,Türk düşmanı iran.Ben her zaman söylerim.Ülkemizin en büyük düşmanı ABD VE İrandır.Ama,ikiside çökecek inşallah.
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