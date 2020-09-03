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Aktüel İran'dan Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki
Aktüel

İran'dan Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade: - "Kutsal İslam Peygamberi'ne ve diğer ilahi peygamberlere her türlü hakaret ve saygısızlık hiçbir şekilde kabul edilemez"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:21:33 -
İran'dan Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yeniden yayımlamasına tepki

ANKARA (AA) - İran, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlamasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı açıklamada, "Kutsal İslam Peygamberi'ne ve diğer ilahi peygamberlere her türlü hakaret ve saygısızlık hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Fransız dergisinin ifade özgürlüğü kisvesi altındaki eylemlerinin provokasyon ve dünyadaki bir milyardan fazla Müslüman'ın inancına saldırı olduğunu vurgulayan Hatibzade, "İfade özgürlüğü, bu derginin hakaret içerikli eylemlerinin aksine insanlığın barış içinde bir arada yaşaması ve dinler arasında daha fazla anlayış için yapıcı bir şekilde kullanılması gereken yüksek bir değerdir." açıklamasında bulundu.

- Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te düzenlenen terör saldırılarına ilişkin dün başlayan yargılama öncesinde, Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı.

Derginin paylaşılan kapağına göre, bu haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." cümlesi yer aldı. Karikatürde "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer verildi.

Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed'e hakaret içerikli 12 resim bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde ise büyük puntolarla “Hepsi bunun için miydi?” ifadesi yer alıyor.

Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yargılama öncesinde bu karikatürü yayımlamanın önemli olduğu savunuldu.

Charlie Hebdo, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra da Hz. Muhammed'i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlamıştı.



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