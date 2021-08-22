İran'dan çağrı: Serbest bırakın

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Japonya'ya ihraç edilen petrolden elde edilen fakat ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Japonya bankalarında dondurulan İran'a ait mal varlığının serbest bırakılmasını istedi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Reisi, başkent Tahran'ı ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi kabul etti.

Görüşmede, İran-Japonya ilişkilerini "iyi ve dostane" olarak nitelendiren Reisi, başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Japonya'da dondurulmuş halde tutulan İran'ın mal varlığının serbest bırakılmasını isteyen Reisi, "İran'ın Japonya bankalarındaki mal varlıklarının serbest bırakılmaması anlaşılabilir değildir." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Taliban'ın hakimiyetine aldığı Afganistan'daki son gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Reisi, Japonya ve bölgedeki diğer ülkelerin Afganistan'da ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Ülkesinin de bölgede istikrar istediğini vurgulayan Reisi, "İran, Afganistan'da barış ve istikrarı her zaman destekledi ve desteklemeye devam ediyor ancak Afganistan'daki kararların Afganistanlıların kendileri tarafından verilmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Japonya, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasını istiyor

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise 5 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlayan Cumhurbaşkanı Reisi'yi kutlayarak, "Uzun süredir iyi ve dostane ilişkilere sahip İran ile Japonya arasındaki ilişkilerin yeni hükümet döneminde daha da gelişeceğinden şüphe duymuyorum." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın her zaman uluslararası sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana ve bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu vurgulayan Motegi, ABD'nin 2018'de çekilmesinden sonra İran'ın askıya aldığı nükleer anlaşmanın canlandırılmasının bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlayabileceğini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, İran'da yeni kabinenin kurulmasının ardından birkaç gün sonra görevinden ayrılması beklenen Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile de bir araya geldi.

İki bakanın görüşmede, ikili, bölgesel ve uluslararası konuları ele aldığı aktarıldı.