İran'dan büyük yalan
Yemen'de Husilere destek verdiği dünya tarafından bilinen İran söz konusu iddiaları ilginç bir şekilde kabul etmedi.
İran, Yemen ile hiçbir askeri irtibatlarının olmadığını savundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki son saldırılara ilişkin iddialara yer verildi.
Hatibzade, İran Devrim Muhafızları'nın Yemen'in başkenti Sana’da bulunan gizli bir komuta merkezine saldırı düzenlendiği ile ilgili haberlere yönelik konuştu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı habere göre, Hatibzade, İran’ın Yemen ile her türlü askeri irtibatını reddetti.
Hatibzade, iddiaları temelsiz olarak niteledi.
İran'ın söz konusu çıkışı bölgeye yakın birçok isim tarafından samimi bulunmadı.
İran ve Husiler
İran'ın Yemen'de savaşan Husilere (Ensarullah Hareketi) askeri ve siyasi destek sağladığı biliniyor.
2020 yılının Ocak ayında İran, Ortadoğu'daki milis grupları ilk kez resmen sahiplenmişti.
Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin yaptığı basın toplantısında arka taraftaki bayraklar dikkat çekmişti.
Söz konusu bayraklar arasında Husilere ait bayrak da bulunuyordu.
Mepanews