İran'dan BM'de ABD'ye sert sözler: Hegemonya devri geride kaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj yoluyla hitab eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,

Yaptırımların hayatı zorlaştırdığını ancak bağımsız olmamanın daha da büyük bir yük olduğunu belirterek, zorbalığa ve kabadayılığa hayır deme zamanının geldiğini ve tahakküm ve Hegemonya devrinin geride kaldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin uyguladığı yaptırımların uluslararası anlaşmalara ve BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu ifade etti.

Suriye konusuna da değinen Hasan Ruhani, 2016'da Türkiye ve Rusya ile iş birliği içinde Suriye'de barışa ve istikrara ulaşmak için Astana Süreci çerçevesinde bir temel attıklarını belirtti.