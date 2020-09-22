  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan BM'de ABD'ye sert sözler: Hegemonya devri geride kaldı
Dünya

İran'dan BM'de ABD'ye sert sözler: Hegemonya devri geride kaldı

ABD'nin İran'a ne müzakere ne de savaşı dayatabileceğini belirten İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tahakküm ve hegemonya devrinin geride kaldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 21:46:00 -
İran'dan BM'de ABD'ye sert sözler: Hegemonya devri geride kaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj yoluyla hitab eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,

Yaptırımların hayatı zorlaştırdığını ancak bağımsız olmamanın daha da büyük bir yük olduğunu belirterek, zorbalığa ve kabadayılığa hayır deme zamanının geldiğini ve tahakküm ve Hegemonya devrinin geride kaldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin uyguladığı yaptırımların uluslararası anlaşmalara ve BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu ifade etti.

Suriye konusuna da değinen Hasan Ruhani, 2016'da Türkiye ve Rusya ile iş birliği içinde Suriye'de barışa ve istikrara ulaşmak için Astana Süreci çerçevesinde bir temel attıklarını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun konuşması deşifre oldu CHP tutuştu
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun konuşması deşifre oldu CHP tutuştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün (DPI) kapalı toplantısındaki 'anadilde eğitim' sözler..
19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı
Gündem

19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı

İzmir merkezli 19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27'si avukat, 55 şüpheli gözaltına alındı. ..
Mısır'da skandal anlaşma! Türkiye karşıtı 6 ülke bir araya geldi
Dünya

Mısır'da skandal anlaşma! Türkiye karşıtı 6 ülke bir araya geldi

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetlerinden rahatsız olan altı ülkenin oluşturduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı