İran’dan BAE’ye uyarı! ‘Oralar bizim parçamız’

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh, Fars Haber Ajansı'nın haftalık basın toplantısında konuştu.

Khatibzadeh, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin üç adaya girişimi ve İsrail ile Körfez’de petrol boru hattını inşa etme projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh, Pazartesi günü Körfez'deki üç adanın, Abu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb ülkesinin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

BAE’yi uyaran İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh, ‘iyi komşular politikasına göre bunu bölgesel prosedürlerin doğru yoluna döndürmeye çalışıyoruz’ dedi.

Saeed Khatibzadeh, ‘’Basra Körfezi'ndeki üç ada kesinlikle İran'ın bir parçası ve bu iddialar kimseye hak sağlamıyor ve İran egemenliğinin kullanımını etkilemez " dedi.

İngiliz hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden çekilmeden önce 1968'de İran'a Büyük Tunb Adaları, Küçük Tunb ve Abu Musa'yı vermişti.