  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırına hava savunma takviyesi
Aktüel

İran'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırına hava savunma takviyesi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:56:56 -
İran'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırına hava savunma takviyesi

ANKARA (AA) - İran Hatemu'l Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ülkesinin Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı kuzeybatı sınır bölgesindeki hava savunma birliklerini güçlendirdiğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tümgeneral Musevi, İran halkının, özellikle de sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşların güvenliğine vurgu yaptı.

Musevi, "Kuzeybatı bölgesindeki hava savunma birlikleri güçlendirildi. İhtiyaç duyulması halinde daha da artırılacak. Halkın huzuru bizim için özel bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygının ve resmi uluslararası sınırların korunmasının ilkeleri olduğunu dile getiren İranlı komutan, sınırlarda herhangi bir değişime tahammül göstermeyeceklerini sözlerine ekledi.

- Kara birlikleri sevk edilmişti

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur da 25 Ekim'de sınır bölgesindeki birlikleri ziyareti sırasında, aynı bölgeye askeri yığınak yaptıklarını açıklamıştı.

Dağlık Karabağ'da çatışmaların başlamasından bu yana sınırdaki İran'a ait yerleşim yerlerine roketler düşmüş, Azerbaycan söz konusu roketlerin Ermenistan tarafından provokasyon amacıyla atıldığını duyurmuştu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den şaşırtan tavır
Gündem

CHP'den şaşırtan tavır

CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısına destek verdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Fransa'nın Türk malla..
Özdağ'ın mesajı ortalığı fena karıştırdı! İYİ Parti'de bir deprem daha
Siyaset

Özdağ'ın mesajı ortalığı fena karıştırdı! İYİ Parti'de bir deprem daha

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu söylediği için İYİ Parti’den ihracı gündeme gelen Ümit Özdağ bir adım daha ileri gide..
Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler
Gündem

Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısı sonrası konuşan Ali Babacan, Müslümanları provoke ede..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay