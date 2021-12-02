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Dünya İran'dan Avrupa'ya anlaşma sinyali
Dünya

İran'dan Avrupa'ya anlaşma sinyali

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Batı ülkelerinin "iyi niyet" göstermesi durumunda Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 10:57:00 -
İran'dan Avrupa'ya anlaşma sinyali

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

Görüşmelerde İran'ı temsil eden Başmüzakereci ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile günlük temas halinde olduğunu ve görüşmelerin ciddiyet ve yaptırımların kaldırılması gibi temel öncelikler doğrultusunda ilerlediğini aktaran Abdullahiyan, "Batı iyi niyet gösterirse iyi bir anlaşmaya varılabilir. Biz akla uygun, ölçülü ve sonuç odaklı diyalog arıyoruz." ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği görüşmelerin yedinci turu 5 ay aradan sonra 29 Kasım'da yeniden başlamıştı. Avrupa Birliği (AB) koordinatörlüğünde Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın (4+1) yer aldığı görüşmelere, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD dolaylı katılıyor.

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