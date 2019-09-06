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İran'dan Amerika'ya rest: Hiçbir yetkili müzakere etmeyecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami, İran'dan hiçbir yetkilinin ABD ile müzakere etmeyeceğini söyledi.

06 Eylül 2019 Cuma 17:25
İran'dan Amerika'ya rest: Hiçbir yetkili müzakere etmeyecek

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami, Buşehr eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlerle görüşme taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Trump yönetimiyle görüşerek sorunların çözülemeyeceğini ifade eden Selami, "ABD Başkanı'nın tüm arzusu İranlı bir yetkiliyle birkaç dakika görüşebilmek ancak İran'dan hiç kimse bunu yapmayacak. Müzakerenin, düşmanın hedeflerine ulaşmak için oynadığı oyunun bir parçası olduğunu herkes biliyor." dedi. 

ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini önceden birçok kez dile getirmiş ancak İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu belirterek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı. 

RUHANİ GÖRÜŞME SİNYALİ VERMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise geçen hafta yaptığı bir konuşmada Trump ile müzakere ihtimaline ilişkin, "Bir kişiyle görüşmem halinde ülkenin sorunlarının çözüleceğini ve İran'ın kalkınacağını bilsem görüşmekte tereddüt etmem." ifadelerini kullanmıştı.

Trump ile müzakerelere hazır olduğunun işaretini veren Cumhurbaşkanı Ruhani, Hamaney'in talimatlarına aykırı hareket etmekle suçlanarak, muhafazakar kesimlerin hedefi olmuştu.

Ruhani önceki gün yaptığı açıklamada ise ABD ile müzakereye ilişkin karar almadıklarını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:25
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