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İran'dan Almanya ve ABD'ye tepki

İran, Almanya hükümetinin Mahan Havayollarının uçuş izinlerini kaldırmasına ve ABD'de gözaltına alınan İran devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi'nin gözaltı süresinin uzatılmasına tepki gösteren bir açıklama yaptı.

22 Ocak 2019 Salı 20:13
İran'dan Almanya ve ABD'ye tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin kararını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Almanya'nın kararını "aceleci ve açıklanamaz" şeklinde niteleyen Kasımi, "Bu eylem, muhtemelen iki ülke arasındaki ilişkilerden rahatsız olanlar tarafından sağlanan yanlış bilgilerden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Simone Buser, dün, Federal Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İran'ın Mahan Havayollarına ait uçuş izinlerinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger de karara gerekçe olarak İran gizli servisinin Avrupa'daki faaliyetleri ile İran'ın Orta Doğu'da dahil olduğu çatışmaları göstermişti.

İsviçre Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Öte yandan Kasımi, İran devlet televizyonunun sunucusu kadın gazeteci Merziye Haşimi'nin ABD'de gözaltında tutulmasıyla ilgili ABD'nin İran'daki çıkarlarını koruyan İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner'in bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Kasımi, "Merziye Haşimi'nin gözaltı süresinin uzaması nedeniyle İran'ın itirazları İsviçre'nin Tahran Büyükelçisine iletildi." ifadesini kullandı.

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu Amerikan asıllı siyahi kadın gazeteci Merziye Haşimi, geçen hafta ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'de gözaltına alınmıştı.

Press TV, gazetecinin yakınlarına dayandırdığı haberinde, Haşimi'nin FBI tarafından Washington'daki gözaltı merkezine gönderildiğini duyurmuştu. Haberde, İranlı gazetecinin gözaltına alındığı sırada başörtüsünün zorla çıkarılmak istendiği ve gözaltı merkezinde helal gıdalardan mahrum bırakıldığı öne sürülmüştü.

'Maddi tanık' sıfatıyla gözlatına alındı

Washington DC Bölge Mahkemesinin belgelerine göre, Haşimi, bir soruşturma kapsamında "maddi tanık" sıfatıyla gözaltına alındı.

Haşimi'nin hangi soruşturmayla ilgili gözaltına alındığı belirtilmezken mahkemedeki ifadesinin tamamlanmasından sonra serbest bırakılacağı ifade edilmişti.

ABD hukuk sisteminde herhangi bir adli sürecin sonucu için kritik bilgiye sahip olduğu varsayılan kişi "maddi tanık" olarak tanımlanıyor. Maddi tanıklar hakkında gözaltı kararı çıkarılabiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 20:13
  1. Behram Kasımi
  2. İran
  3. ABD
  4. Almanya

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