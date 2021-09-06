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Dünya İran’dan Afganistan açıklaması: Seçimlere dayalı sistem kurulmalı
Dünya

İran’dan Afganistan açıklaması: Seçimlere dayalı sistem kurulmalı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan'da seçimlere dayalı bir sistem kurulması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 06:13:00 -
İran’dan Afganistan açıklaması: Seçimlere dayalı sistem kurulmalı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan'da seçimlere dayalı bir sistem kurulması gerektiğini savundu.

Ülkenin resmi ajanslarından IRNA'nın haberine göre, canlı olarak televizyondan halka hitap eden Cumhurbaşkanı Reisi, "Dış politikamız, Afganistan'ın Müslüman halkının bu ülke üzerinde egemenliğini aramamızı gerektiriyor. Bu ülkenin güvenliği bizim de güvenliğimizdir. Sadece Afganistan değil, tüm komşu ülkelerin güvenliği bizim güvenliğimizdir ve komşularımızla iletişimin önceliğimiz olduğunu defalarca dile getirdim" şeklinde konuştu.

"Afganistan'da bir an önce barış ve huzurun hakim olması ve bu ülkede faaliyet gösteren tüm grupların ve akımların katılımı ile oylarına dayalı bir hükümetin kurulması gerektiğini" kaydeden Cumhurbaşkanı Reisi, "Nüfuz arayan yabancılar da Afganistan halkının daha fazla zulme uğramaması için bu ülkede olmamalı ve Afganistan halkı kendileri bu konuda karar vermelidir" ifadesini kullandı.

 

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