İran’dan açıklama! ‘Siyonistlere büyük felaket getireceğiz’

İranlı yetkililer Salı günü yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin "İslam dünyasında yeni bir uyanışın" başlangıcı olduğunu ve Suikast suçuna verilecek yanıtın zamanlaması İran'ın planlamasına bağlı olduğunu vurguladı.

İcra Konseyi Sekreteri Mohsen Rezaei, Al-Manar TV'ye verdiği özel röportajda, “Şehit suikastına verilen yanıtın zamanlaması ve koşulları, İslam Cumhuriyeti'nin kendi planlaması ve cesaretiyle ilgilidir" dedi.

Rezaei, İranlı nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh'in öldürülmesi hakkında yorum yaparak, "İran ile düşmanları arasında yeni bir savaş başladı ve bu savaş devam ediyor" dedi.

İcra Konseyi Sekreteri, "İran'ın savaşı sona erdireceğini" vurgulayarak, "İran, bu oluşumla ittifak halindeki Arap ülkeleri büyük bir hata yaptıklarını anlayana kadar Siyonist varlığa bir felaket getirecek" dedi.