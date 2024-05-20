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Ekonomi İran'dan açıklama geldi: İran'daki kriz altını uçurdu! Gram altın 2.540 TL'yi aştı... Altın fiyatlarında İran etkisi
Ekonomi

İran'dan açıklama geldi: İran'daki kriz altını uçurdu! Gram altın 2.540 TL'yi aştı... Altın fiyatlarında İran etkisi

Yeniakit Publisher
2024-05-20 23:23:00 - 2024-05-20 23:51:25
İran'dan açıklama geldi: İran'daki kriz altını uçurdu! Gram altın 2.540 TL'yi aştı... Altın fiyatlarında İran etkisi

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ve Ortadoğu'daki gerilimler altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Gram altın 2.540 TL'yi gördü.

Ortadoğu'da artan gerilimin üzerine, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi altın fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Gram altın 2.540 TL'yi buldu.

Altının ons fiyatı 2.450 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. Erken saatlerde gram altın 2.540 TL'yi gördü.
Altın fiyatlarındaki bu artış, Ortadoğu'daki artan jeopolitik gerilimlerin yanı sıra, Fed'in bu yıl para politikasını gevşetmeye başlayacağına dair artan iyimserlikten de kaynaklanıyor. Spot piyasada altının onsu 2.450 dolarla rekor seviyeyi test etti. Ons altın ve dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2.540 TL ile rekor kırdı.

Geçen hafta ABD'de açıklanan, enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret eden ekonomik verilerin desteği ve dolarda yaşanan küresel güç kaybıyla birlikte ons altın, bir ay sonra 2.400 doların üzerine çıkmıştı. Fiyatlar cuma günü 2.415 dolardan kapanış gerçekleştirmiş ve haftalık prim %2,33 olmuştu. Ons altın fiyatları bu haftaya da yükselişle başladı.

Altın Fiyatları Yeni Haftaya Rekorlarla Başladı

ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserlik, altın fiyatlarını hareketlendirdi. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ve Gazze'de süren İsrail saldırıları gibi Orta Doğu'daki gelişmeler de altın fiyatlarının sert yükselmesine neden oldu.

Erken Saatlerde Gelen Rekor

Altının ons fiyatları günün erken saatlerinde 2.450 dolar seviyesini görerek rekor kırdı. Gram altın da 2.540 TL seviyesine kadar yükseldi. Saat 09.37 itibarıyla ons altın 2.434 dolar, gram altın ise 2.523 TL seviyesinde işlem görüyordu.
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Çeyrek altın ise 4.037 TL'den alınırken, 4.139 TL'den satılıyor. Tam altın 16.340 TL'den alınırken, 16.437 TL'den satılıyor.

Bu gelişmelerle birlikte, altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Jeopolitik riskler ve Fed'in para politikası kararları, altın fiyatlarının yönünü belirlemede kritik rol oynamaya devam edecek.

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