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İran'dan ABD'yi kızdıracak adım: Sınır aşıldı!

İran, zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardığını duyurdu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:19
İran'dan ABD'yi kızdıracak adım: Sınır aşıldı!

İran medyasıTahran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üstüne çıkardığını duyurdu.

İran basınına göre, Tahran yönetimi yüzde 3,67 zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkardı.

300 kg üstünde

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçilerinin geçen çarşambadan bu yana İran'ın zenginleştirilmiş uranyum miktarını ölçtüğünü ve stokların 300 kilogramın üstüne çıktığını tespit ettiklerini açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, Avrupalı taraflara verilen sürenin dolmasının ardından zenginleştirilmiş uranyum miktarını artıracaklarını duyurmuştu.

ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:19
  1. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK)
  2. İran medyası
  3. Tahran
  4. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi
  5. Avrupa
  6. ABD
  7. zenginleştirilmiş uranyum seviyesi

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