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İran'dan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Dolar ve euro kalktı!

İran hükümetine bağlı ajans, iki ülke arasında ilk para takasının gerçekleştiğini duyurdu. Buna göre İran ile Türkiye, dolar/euro kullanmadan ticaret yapacak.

17 Nisan 2018 Salı 09:24
İran'dan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Dolar ve euro kalktı!

İran ile Türkiye arasında Amerika ve Avrupa'yı kıskandıracak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Rusya-İran-Türkiye arasındaki petrol ticaretinde milli para kullanılacağı kararından sonra, Türkiye ile İran arasında da önemli bir karar yürürlüğe girdi.

DOLAR VE EURO RAFA KALKTI

İran ile Türkiye arasında ilk para takası (Döviz swap) gerçekleşti. Böylelikle, iki ülkenin para birimleri ilk kez dolar ya da euro gibi bir para birimine ihtiyaç duyulmadan takas edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Merkez Bankalarımızın riyasetinde, finans sektörlerine bir hareketlilik getirme kararı aldık. Yerli parayla alışveriş yapma sürecini hayata geçirme kararını verdik" ifadelerini kullanmıştı.

DÖVİZ SWAP NEDİR

Tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli, iki farklı döviz tutarını; işlemin yapıldığı tarihte takas ettikleri/değiştirdikleri, işlemin vade tarihinde ilgili para birimlerini anlaştıkları oran ve şartlarda geri takas ettikleri işlemdir.

Döviz Swap işlemleri yapıldığı gün itibariyle tarafları, ilgili işlem tarihi ve vade için bağlayıcı bir anlaşma niteliği taşır. Nakit akışı vade başında ve vadede gerçekleşir.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 09:24
  1. Türkiye ile İran arasında ilk para takası
  2. İran
  3. türkiye
  4. dolar
  5. euro

YORUM YAZ

  • HamzaHamza7 sa önce
    Yakın zamanda bütün kafir para birimleri sifirlanacak
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp7 sa önce
    Türkçe değil amma/ başkaları utansın - koyanlar utansın /. . . BRAVO!
  • YorumcuYorumcu8 sa önce
    Bu işlemlerin politik mesaj verme amacı vardır, yoksa iktisadi açıdan görüntüden ibarettir, çünkü swap işlemi sırasında paraların değişim değerleri gene dolar kurlarına göre yapılır,çünkü iki ülkenin de dünya da kabul edeceği tek genel geçer döviz dolar dır enin de sonunda,
  • enverenver8 sa önce
    valla akpli değilim ama bu süper haber .. tüm dünya böyle yapsa abdnin beli bükülür
  • KocasolakKocasolak8 sa önce
    Bu sistemi batının ambargo koydupu diğer ülkeleride içine alacak şekilde genişleterek altına dayalı yeni bir para basılabilir. Katılımcı ülkelerin hepsinin birlikte kuracağı yeni para rahatlıkla kullanılabilir.
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