İran'dan ABD'ye zehir zemberek "soykırım" suçlaması! "Altyapımıza dokunursanız savaş suçu işlersiniz!"

Cem Kaya Giriş Tarihi:
İran'dan ABD'ye zehir zemberek "soykırım" suçlaması! "Altyapımıza dokunursanız savaş suçu işlersiniz!"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington hattından gelen küstah tehditlere karşı dünyayı ayağa kaldıracak bir açıklama yaptı. ABD’nin İran’ın sivil altyapılarını hedef alma niyetini "soykırım ilanı" olarak niteleyen Bekayi, okul katliamlarından nükleer yalanlara kadar birçok konuda Beyaz Saray’ı topa tuttu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditlerini sert sözlerle eleştirerek, "İran’ın altyapılarına yönelik saldırı tehdidi doğrudan bir soykırım tehdididir ve ülke nüfusunun geniş bir kesimini hedef alma niyetini ortaya koymaktadır. Bu, savaş suçundan farksızdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Washington yönetimini sert bir dille eleştirdi. Bekayi, ABD’de halkın sokaklara çıkmasının İran’a karşı savaşa destek verilmediğinin göstergesi olduğunu ifade ederek, "ABD’de halk artık bu savaşın kendilerine ait olmadığını anlamış durumda. Nitekim sokaklara çıkanlar da İran’a karşı yürütülen savaşa destek vermediklerini açıkça ortaya koyuyor. Bu savaş, ABD halkının değil, çocuk katili bir rejim adına ABD’li yöneticilerin tercihidir. Üstelik bu tablo sadece ABD ile sınırlı değil, dünya genelinde de bu savaşın yasa dışı olduğu biliniyor. Sonuç olarak İran’a dayatılan bu savaş, nükleer silah geliştirdiği yönündeki asılsız iddialar üzerinden başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

 

"Minab’daki saldırı kasıtlıydı"

ABD’nin İran halkına yardım iddialarını reddeden Bekayi, "ABD, İran halkına yardım etmek istediğini söyleyerek yalan söylüyor. Evet, onlar İran’a ölüm ve yıkımla yardım ediyor. Kendi ifadeleriyle de ortada bir katliam var. Minab’daki okula yönelik saldırı bir kaza değil, bilinçli bir saldırıydı. ABD, bir saatten kısa sürede 200’den fazla masum kız ve erkek çocuğunun ölümüne neden oldu. Ancak ABD halkı bu suça karşı çıkıyor ve bunu kabul etmiyor" dedi.

 

"Altyapıya saldırı tehdidi soykırım tehdididir"

ABD’nin İran altyapılarını hedef alabileceğine yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Bekayi, "İran halkı, kendi geleceğini tayin etme ve egemenliğini koruma hakkına sahiptir. ABD’nin tehditleri, suç zihniyetinin bir yansımasıdır. İran’ın altyapılarına yönelik saldırı tehdidi doğrudan bir soykırım tehdididir ve ülke nüfusunun geniş bir kesimini hedef alma niyetini ortaya koymaktadır. Bu, savaş suçundan farksızdır" dedi.

 

"Hiç kimse ABD’nin diplomasisine güvenmiyor"

Bekayi, "Ulusal güvenliğimizi ve egemenliğimizi tüm imkanlarımızla savunma konusunda kararlıyız. Bunu yalnızca son 37 günde değil, yaklaşık 50 yıldır da defalarca ortaya koyduk. İran halkı son derece vatanseverdir ve düşmanlarına karşı kendini savunmaya her zaman hazırdır. Bu kararlı savunma duruşundan herkes gerekli dersi çıkarmıştır. 37 gün boyunca İran’ın savunma kapasitesinin etkisiz hale getirildiği yönünde propaganda yapıldı. Ancak bu sürenin sonunda silahlı kuvvetlerimiz, düşmanların bir kez daha yanlış hesap yaptığını açıkça gösterdi. Gelinen noktada artık hiç kimse ABD’nin diplomasisine güvenmiyor" ifadelerini kullandı.

Yasin Ozdal

AMA ŞİMDİ AĞZIMI AÇTIRMAYIN BANA ADAMLAR SENİN BAŞKANINI İNDİRDİ EN BAŞTAKİ 20 KİŞİNİZİ YOK ETTİLER SADECE FÜZE ATARAK OLMUYOR SEN DAHA DEVLET BAŞKANINI KORUYAMIYORSUN HACI BAŞKANINI KORUYAMAYAN ADAM SİLAHINI KAYBEDEN ASKERDEN NE FARKI VARDIR

Demir

İran sadece boş hava atar. Mezhep düşmanlığı için harcadığını İsrail köpeklerini yok etmek için harcasaydın bir hayır işlerdin.
