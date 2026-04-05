CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!

Karahasanoğlu, yolsuzlukla suçlanan İBB ekibinin ve avukatlarının samimiyetsizliğinin Bakırköy Adliyesi’ndeki küçük bir teknik yenilemeyle ortaya çıktığını belirtti. Duruşma salonundaki kameraların yenilenmesine tepki gösteren sanık avukatlarının, "Notlarımız, telefonlarımız gözüküyor, baskı altındayız" şeklindeki savunmalarını sert bir dille eleştiren yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Canlı Yayın" Diyenler Şimdi Kameradan Kaçıyor

"Hani canlı yayın istiyordunuz? 'Her şey halkın huzurunda olsun' diyordunuz. Şimdi kameralardan niye korkuyorsunuz? Cep telefonundan birbirinize ne yönlendirmeler yapıyorsunuz, izleyicileri nasıl kışkırtıyorsunuz anlaşılacağından mı korkuyorsunuz?"

Mahkeme Salonu mu, Slogan Atma Meydanı mı?

Yazısında, duruşma salonunda sergilenen ciddiyetsizliğe dikkat çeken Karahasanoğlu, dünyanın hiçbir yerinde rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan sanıkların lehine mahkemede slogan atılamayacağını vurguladı. "Topladıkları rüşvet paralarıyla duruşmada slogan attırıyorlar" diyen yazar, bu rezilliklerin kayıt altına alınması istendiğinde ise "özel hayat" kılıfına sığınıldığını belirtti.

"Halk Bunların Yüzüne Tükürecek"

İstanbulluların hakkının, liyakat maskesi altında eşe dosta peşkeş çekildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluklarına dair kamuoyu algısının değişmeye başladığını ifade etti. İlk başta "siyasi operasyon" diyenlerin bile gerçekleri görmeye başladığını belirten yazar, yazısını şu sert uyarıyla noktaladı:

"Durun daha, bugünler iyi günleriniz. Ben eminim ki, bu yolsuzlukları savunan kim varsa, yarın gerçekler duruşma salonlarında ortaya çıkınca, halk onların yüzlerine tükürecek!"

