Gündem CHP'nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!
Gündem

CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP’nin "Canlı Yayın" Maskesi Düştü: Kameraları görünce tepinmeye başladılar!

Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB’deki yolsuzluk yargılamaları üzerinden CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü kaleme aldı. Aylardır "duruşmalar canlı yayınlansın" diye yaygara koparanların, mahkeme salonuna güvenlik için eklenen kameraları görünce nasıl çark ettiklerini deşifre eden Karahasanoğlu, "Bu neyin korkusu?" diye sordu.

Karahasanoğlu, yolsuzlukla suçlanan İBB ekibinin ve avukatlarının samimiyetsizliğinin Bakırköy Adliyesi’ndeki küçük bir teknik yenilemeyle ortaya çıktığını belirtti. Duruşma salonundaki kameraların yenilenmesine tepki gösteren sanık avukatlarının, "Notlarımız, telefonlarımız gözüküyor, baskı altındayız" şeklindeki savunmalarını sert bir dille eleştiren yazar, şu ifadeleri kullandı:

"Canlı Yayın" Diyenler Şimdi Kameradan Kaçıyor

"Hani canlı yayın istiyordunuz? 'Her şey halkın huzurunda olsun' diyordunuz. Şimdi kameralardan niye korkuyorsunuz? Cep telefonundan birbirinize ne yönlendirmeler yapıyorsunuz, izleyicileri nasıl kışkırtıyorsunuz anlaşılacağından mı korkuyorsunuz?"

Mahkeme Salonu mu, Slogan Atma Meydanı mı?

Yazısında, duruşma salonunda sergilenen ciddiyetsizliğe dikkat çeken Karahasanoğlu, dünyanın hiçbir yerinde rüşvet ve yolsuzluktan yargılanan sanıkların lehine mahkemede slogan atılamayacağını vurguladı. "Topladıkları rüşvet paralarıyla duruşmada slogan attırıyorlar" diyen yazar, bu rezilliklerin kayıt altına alınması istendiğinde ise "özel hayat" kılıfına sığınıldığını belirtti.

"Halk Bunların Yüzüne Tükürecek"

İstanbulluların hakkının, liyakat maskesi altında eşe dosta peşkeş çekildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluklarına dair kamuoyu algısının değişmeye başladığını ifade etti. İlk başta "siyasi operasyon" diyenlerin bile gerçekleri görmeye başladığını belirten yazar, yazısını şu sert uyarıyla noktaladı:

"Durun daha, bugünler iyi günleriniz. Ben eminim ki, bu yolsuzlukları savunan kim varsa, yarın gerçekler duruşma salonlarında ortaya çıkınca, halk onların yüzlerine tükürecek!"

Dilek'in kardeşi Ali hakkında uyuşturucu iddianamesi
Dilek'in kardeşi Ali hakkında uyuşturucu iddianamesi

İmamoğlu soruşturmasında "ambulansla ifade" tiyatrosu elinde patladı! Kirli dezenformasyon deşifre oldu!
İmamoğlu soruşturmasında "ambulansla ifade" tiyatrosu elinde patladı! Kirli dezenformasyon deşifre oldu!

İmamoğlu Davası'nda "delilsiz tutuklama" iddiasına yalanlama!
İmamoğlu Davası'nda "delilsiz tutuklama" iddiasına yalanlama!

Kendileri bantlamaya alışmış tabi! 'İmamoğlu Suç Örgütü'nün kamera bahanesine cevap
Kendileri bantlamaya alışmış tabi! ‘İmamoğlu Suç Örgütü’nün kamera bahanesine cevap

Yorumlar

Şuayip

Canlı yayını şov yapmak için istiyorlardı

hasel

İkiyüzlü sahtekarlar.Canlı yayını isteyen sizlersiniz.Canlı olsun da millet ne olduğunuzu daha iyi anlasın.ŞİMDİ NİYE İSTEMİYORSUNUZ.
