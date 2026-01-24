  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran'dan ABD'ye "topyekün savaş" uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye dev bir donanma filosu sevk edildiğini duyurmasının ardından Tahran-Washington hattında gerilim zirveye tırmandı. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, ABD tarafından gerçekleştirilecek her türlü askeri müdahalenin "topyekün savaş" olarak kabul edileceğini ve en sert şekilde karşılık bulacağını vurguladı.

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hareketliliğini yakından takip ettiklerini belirten İranlı yetkili, saldırının niteliği ne olursa olsun (sınırlı, hassas veya kinetik) İran’ın bunu bir savaş ilanı sayacağını ifade etti. Yetkili, "ABD’nin askeri yığınağının gerçek bir çatışma amacı taşımadığını umuyoruz ancak ordumuz en kötü senaryoya hazır. İran tamamen teyakkuz durumunda," dedi.

 

Trump'tan nükleer tesis göndermesi

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) dönüşü açıklamalarda bulunan Donald Trump, İran’daki gelişmeleri izlemek amacıyla bölgeye büyük bir deniz filosu gönderdiklerini teyit etmişti. İran ile müzakerelere açık olduklarını ancak ülkenin nükleer tesislerine yönelik geçmişteki saldırıları hatırlatan Trump, "Eğer yeniden aynı şeyi yapmaya kalkarlarsa, orayı çok daha kolay vururuz," diyerek Tahran yönetimine gözdağı vermişti.

 

"Dengeyi sağlamaktan başka seçeneğimiz yok"

İranlı yetkili, toprak bütünlüklerinin ihlal edilmesi durumunda savunma haklarını kullanacaklarının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

 

"ABD’nin askeri tehdidi altındaki bir ülkenin, dengeyi yeniden tesis etmek için elindeki her türlü imkanı kullanmaktan başka seçeneği yoktur."

