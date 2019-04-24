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Seçim 2019 Sayfası

İran'dan ABD'ye teklif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump yönetimine İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının ABD'de tutuklu İran vatandaşları ile değiştirilmesi teklifinde bulundu.

24 Nisan 2019 Çarşamba 23:24
İran'dan ABD'ye teklif

Zarif, 'Tutuklu değişimi teklifini masaya koyuyorum. Ben hazırım  ve yetkim de var. Petrolümüzün satışında Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir geçiş yolu olarak kullanmaya devam edeceğiz ama ABD bunu yapmamıza engel olacak çılgın önlemler almaya kalkışırsa bunun sonuçlarına hazırlıklı olmalı' dedi.

Zarif, New York'ta düşünce kuruluşu Asia Society'de yaptığı konuşmada,  ABD yönetiminin İran'a yönelik politikalarını eleştirdi.

"Sonuçlara hazırlıklı olmalı"

ABD'nin Hürmüz Boğazını kapatması durumunda bunun sonuçları olacağı  uyarısında bulunan Zarif, ''İran petrol satmaya ve alıcılar bulmaya devam edecek.  Petrolümüzün satışında Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir geçiş yolu olarak kullanmaya  devam edeceğiz ama ABD bunu yapmamıza engel olacak çılgın önlemler almaya kalkışırsa bunun sonuçlarına hazırlıklı olmalı.'' dedi.

"Trump'ın B takımı ABD politikasını felakete sürüklüyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ı onun ''B takımı'' olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi  Muhammed bin Zayid konusunda da uyaran Zarif, ''B takımı, ABD politikasını felakete doğru sürüklüyor... B takımının Trump ile aynı planı yaptığını  düşünmüyorum. Onlarınki plan değil trilyonlara mal olacak bir komplo.'' diye  konuştu.

Cevad Zarif, Trump'ın İran ile çatışma istediğine inanmadığını ama  baskı ve zorbalıkla İran'ı müzakere masasına getireceğini ve böylelikle aklındaki  anlaşmayı yapabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Tutuklu değişimi teklifi

Trump yönetimine İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının  ABD'de tutuklu İran vatandaşları ile değiştirilmesi teklifinde bulunan Zarif,  "Tutuklu değişimi teklifini masaya koyuyorum. Ben hazırım ve yetkim de var."  dedi.

Zarif, tutuklu değişimi teklifini 6 ay önce de yaptıklarını ancak  Trump yönetiminden bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde BM Genel Sekreteri Antonio  Guterres ile de görüşen Zarif, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını da  yanıtladı.

Zarif, ABD'de 2020'de başkanlık seçimlerine ilişkin bir soruya, ''Bu benim işim değil, ABD halkının kararı. Umarım Beyaz Saray'a mantık geri döner.''  yanıtını verdi

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 23:24
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