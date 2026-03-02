  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor... Yunanistan'dan GKRY için devrede: Atina’dan savaş uçağı hamlesi! AB toplantısı süresiz ertelendi Bağırsaklarınızı seviyorsanız bunları tüketmeyin: Zararlı patojenlerle savaştığı... Toz maruziyeti... Görünmez tehlike ofis tozu! Meğer doğrudan akciğerleri etkiliyormuş... Gündemi sarsacak gelişme Suudi Arabistan'da... Cristiano Ronaldo maçı yine tamamlayamadı Altın fiyatlarında tarihi dönem: Rekorlar peş peşe geliyor Galatasaray'da Beşiktaş alarmı! Tüm oyuncular dinlendirilecek! Takımın yarısı yok... İnanması güç ama doğru! Bu şehirde çöpten çiçek üretiliyor
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
İnanması güç ama doğru! Bu şehirde çöpten çiçek üretiliyor
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İnanması güç ama doğru! Bu şehirde çöpten çiçek üretiliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde işlenen atıklardan elde edilen ısı seralarda kullanılıyor, senede 2 milyon çiçek üretiliyor.

#1
Foto - İnanması güç ama doğru! Bu şehirde çöpten çiçek üretiliyor

Samsun’da çöpler yalnızca bertaraf edilmiyor, üretime dönüşüyor.

#2
Foto - İnanması güç ama doğru! Bu şehirde çöpten çiçek üretiliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların ekonomiye kazandırılması ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılması amacıyla kurulan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde her gün ortalama 840 ton atık bertaraf ediliyor. İşlenen atıklardan elde edilen atık ısı seralarda kullanılarak yılda 2 milyon çiçek üretiliyor.

#3
Foto - İnanması güç ama doğru! Bu şehirde çöpten çiçek üretiliyor

Tesis bünyesinde kurulu geri dönüşüm ünitelerinde ayrıştırma işlemlerinden geçirilen atıklar sayesinde yıllık yaklaşık 4 bin 900 ton atık yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Düzenli depolama sahasında oluşan metan gazı ise çevreye zarar vermemesi için kontrollü şekilde toplanarak enerji üretiminde kullanılıyor. Bu kapsamda yılda ortalama 49 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi elde ediliyor. Üretilen elektrik miktarının yaklaşık 25 bin hanenin yıllık tüketimine karşılık geldiği bildirildi. Enerji üretimi ve geri dönüşüm uygulamaları sayesinde yılda 21 bin 600 ton karbondioksit salımının önüne geçildiği, ayrıca yaklaşık 66 bin ağacın kesilmesinin engellendiği kaydedildi.

#4
Foto - İnanması güç ama doğru! Bu şehirde çöpten çiçek üretiliyor

İşlenen atıklardan elde edilen atık ısı seralarda da kullanılarak yılda ortalama 2 milyon çiçek üretimi sağlanıyor. Sağlıklı Kentler Birliği’nden ödül alan ‘Atıklarımız Çiçek Oluyor’ projesi kapsamında, depolama alanında oluşan atık ısıdan yararlanılarak kurulan seralarda yetiştirilen çiçekler, kent genelindeki peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanılıyor.

#5
Foto - İnanması güç ama doğru! Bu şehirde çöpten çiçek üretiliyor

Atık yönetiminde çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliğinin esas aldıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsunumuz her alanda örnek şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Bu noktada geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları bizler için oldukça büyük ve önemli bir paya sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak atık yönetimi alanında çevresel sürdürülebilirliği ve kaynak verimliliğini ön planda tutan çalışmalar hayata geçiriyoruz. Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerimiz de bu vizyonun somut bir yansıması. Burada katı atıklar en güvenli şekilde yönetilerek doğamıza zarar vermeden geri dönüşüm süreçlerine dahil ediliyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir!
Dünya

ABD'li siyasetçiden Türkiye uyarısı: Herkes uyansın, Türkiye bir NATO üyesidir!

ABD’li Cumhuriyetçi siyasetçi Marjorie Taylor Greene, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Türkiye’yi hedef alan ifadelerine karşı çıktı..
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları..
ABD'nin yancısı resmen açıkladı! İngiliz üslerini kullanma izni verdi
Dünya

ABD'nin yancısı resmen açıkladı! İngiliz üslerini kullanma izni verdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran’ın füze depolarını hedef almak amacıyla İngiliz üslerini kullanma talebini kabul ettiklerini ..
Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu
Gündem

Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu

ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken CENTCOM'dan açıklama geldi. Açıklamada, "3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu..
İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu
Dünya

İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin vurulduğu belirtildi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23