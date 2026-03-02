İnanması güç ama doğru! Bu şehirde çöpten çiçek üretiliyor

Atık yönetiminde çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliğinin esas aldıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsunumuz her alanda örnek şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Bu noktada geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmaları bizler için oldukça büyük ve önemli bir paya sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak atık yönetimi alanında çevresel sürdürülebilirliği ve kaynak verimliliğini ön planda tutan çalışmalar hayata geçiriyoruz. Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerimiz de bu vizyonun somut bir yansıması. Burada katı atıklar en güvenli şekilde yönetilerek doğamıza zarar vermeden geri dönüşüm süreçlerine dahil ediliyor” dedi.