  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mutfağın süper ikilisi işte bu besin! Safra kesesini dip köşe temizliyor... Yunanistan'dan GKRY için devrede: Atina’dan savaş uçağı hamlesi! AB toplantısı süresiz ertelendi Bağırsaklarınızı seviyorsanız bunları tüketmeyin: Zararlı patojenlerle savaştığı... Toz maruziyeti... Görünmez tehlike ofis tozu! Meğer doğrudan akciğerleri etkiliyormuş... Gündemi sarsacak gelişme Suudi Arabistan'da... Cristiano Ronaldo maçı yine tamamlayamadı Altın fiyatlarında tarihi dönem: Rekorlar peş peşe geliyor Galatasaray'da Beşiktaş alarmı! Tüm oyuncular dinlendirilecek! Takımın yarısı yok... İnanması güç ama doğru! Bu şehirde çöpten çiçek üretiliyor
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Saniyeler içinde lekeleri yok etmenin yolu... Fırın tepsisindeki yağlara kesin çözüm!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Saniyeler içinde lekeleri yok etmenin yolu... Fırın tepsisindeki yağlara kesin çözüm!

Mutfakta en lezzetli yemeklerin piştiği o fırın tepsileri, yemek sonrası kabusa dönüşmeyecek artık.

#1
Foto - Saniyeler içinde lekeleri yok etmenin yolu... Fırın tepsisindeki yağlara kesin çözüm!

Tepsileri temizlemenin aslında çok kolay bir yolu var! Kimyasal temizleyicilerin kokusuna maruz kalmadan, kollarınızı yormadan tepsilerinizi ayna gibi yapacak o gizli formül aslında mutfak tezgahınızda duruyor.

#2
Foto - Saniyeler içinde lekeleri yok etmenin yolu... Fırın tepsisindeki yağlara kesin çözüm!

Fırında hazırlanan yemeklerin ardından en çok zorlayan temizlik işlerinden biri, yağ ve yanık kalıntılarıyla kaplanan fırın tepsileri oluyor. Özellikle uzun süre bekleyen yağ lekeleri, çoğu zaman deterjanla yıkamaya ya da bulaşık makinesine rağmen tamamen çıkmayabiliyor.

#3
Foto - Saniyeler içinde lekeleri yok etmenin yolu... Fırın tepsisindeki yağlara kesin çözüm!

Ancak uzmanlara göre mutfakta bulunan basit bir sebze sayesinde bu inatçı kirlerden kurtulmak sanılandan çok daha kolay.

#4
Foto - Saniyeler içinde lekeleri yok etmenin yolu... Fırın tepsisindeki yağlara kesin çözüm!

Temizlik uzmanlarının paylaştığı pratik yönteme göre, yağlı fırın tepsilerini temizlemek için patates, tuz ve sıcak su kullanmak yeterli oluyor.

#5
Foto - Saniyeler içinde lekeleri yok etmenin yolu... Fırın tepsisindeki yağlara kesin çözüm!

İlk olarak tepsinin üzerine kaynar su dökülerek birkaç dakika beklenmesi öneriliyor. Bu işlem, yüzeye yapışan yağ ve yemek artıklarının yumuşamasını sağlayarak temizliği kolaylaştırıyor.

#6
Foto - Saniyeler içinde lekeleri yok etmenin yolu... Fırın tepsisindeki yağlara kesin çözüm!

Ardından ortadan ikiye kesilen patatesin kesik kısmına tuz serpilerek tepsinin yüzeyi ovuluyor.

#7
Foto - Saniyeler içinde lekeleri yok etmenin yolu... Fırın tepsisindeki yağlara kesin çözüm!

Tuz doğal bir temizleyici görevi görürken, patatesin içeriğinde bulunan doğal asitler yağ ve kir tabakasının çözülmesine yardımcı oluyor. Kısa süre içerisinde tepsideki yağ kalıntılarının yüzeyden ayrıldığı ve temizliğin çok daha kolay hale geldiği belirtiliyor.

#8
Foto - Saniyeler içinde lekeleri yok etmenin yolu... Fırın tepsisindeki yağlara kesin çözüm!

Uzmanlar, patatesin etkisinin içeriğinde bulunan oksalik asitten kaynaklandığını ifade ediyor. Doğal bir bileşen olan bu madde, metal yüzeylerde biriken yağ ve pas kalıntılarının parçalanmasına yardımcı oluyor. Böylece güçlü kimyasallara ihtiyaç duymadan etkili bir temizlik sağlanabiliyor.

#9
Foto - Saniyeler içinde lekeleri yok etmenin yolu... Fırın tepsisindeki yağlara kesin çözüm!

Temizlik işleminin ardından tepsinin bulaşık deterjanıyla normal şekilde yıkanması ve bol suyla durulanması öneriliyor. Bu yöntem sayesinde tepsilerin ilk günkü parlaklığına kavuşabileceği belirtilirken, düzenli temizlik yapılmasının yağ birikimini önlediği vurgulanıyor.

#10
Foto - Saniyeler içinde lekeleri yok etmenin yolu... Fırın tepsisindeki yağlara kesin çözüm!

Uzmanlar ayrıca, fırın tepsilerinde kalıcı lekelerin oluşmaması için yemek pişirirken fırın kağıdı kullanılmasını ve tepsilerin kullanım sonrası bekletilmeden temizlenmesini tavsiye ediyor. Sert tel ya da aşındırıcı ürünlerin ise özellikle yapışmaz yüzeylere zarar verebileceği hatırlatılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları..
Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor
Dünya

Netanyahu'nun uçağı güvenlik gerekçesiyle Almanya'da bekletiliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağı, İran’a yönelik operasyonların ardından güvenlik önlemleri kapsamında Almanya'ya gönderildi. Uçuş takip..
Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu
Gündem

Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu

ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken CENTCOM'dan açıklama geldi. Açıklamada, "3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu..
İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne
Dünya

İran'dan ABD'ye misilleme! Bakmayın sıradan bir tanker gibi göründüğüne

ABD ve İsrail'in terör saldırılarına misilleme yapan İran, savaş gemilerine yakıt sağlayan ABD bayraklı Stena Imperative tankerini vurdu...
İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu
Dünya

İran, katil Netanyahu'nun ofisini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin vurulduğu belirtildi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23