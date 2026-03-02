Saniyeler içinde lekeleri yok etmenin yolu... Fırın tepsisindeki yağlara kesin çözüm!
Mutfakta en lezzetli yemeklerin piştiği o fırın tepsileri, yemek sonrası kabusa dönüşmeyecek artık.
Mutfakta en lezzetli yemeklerin piştiği o fırın tepsileri, yemek sonrası kabusa dönüşmeyecek artık.
Tepsileri temizlemenin aslında çok kolay bir yolu var! Kimyasal temizleyicilerin kokusuna maruz kalmadan, kollarınızı yormadan tepsilerinizi ayna gibi yapacak o gizli formül aslında mutfak tezgahınızda duruyor.
Fırında hazırlanan yemeklerin ardından en çok zorlayan temizlik işlerinden biri, yağ ve yanık kalıntılarıyla kaplanan fırın tepsileri oluyor. Özellikle uzun süre bekleyen yağ lekeleri, çoğu zaman deterjanla yıkamaya ya da bulaşık makinesine rağmen tamamen çıkmayabiliyor.
Ancak uzmanlara göre mutfakta bulunan basit bir sebze sayesinde bu inatçı kirlerden kurtulmak sanılandan çok daha kolay.
Temizlik uzmanlarının paylaştığı pratik yönteme göre, yağlı fırın tepsilerini temizlemek için patates, tuz ve sıcak su kullanmak yeterli oluyor.
İlk olarak tepsinin üzerine kaynar su dökülerek birkaç dakika beklenmesi öneriliyor. Bu işlem, yüzeye yapışan yağ ve yemek artıklarının yumuşamasını sağlayarak temizliği kolaylaştırıyor.
Ardından ortadan ikiye kesilen patatesin kesik kısmına tuz serpilerek tepsinin yüzeyi ovuluyor.
Tuz doğal bir temizleyici görevi görürken, patatesin içeriğinde bulunan doğal asitler yağ ve kir tabakasının çözülmesine yardımcı oluyor. Kısa süre içerisinde tepsideki yağ kalıntılarının yüzeyden ayrıldığı ve temizliğin çok daha kolay hale geldiği belirtiliyor.
Uzmanlar, patatesin etkisinin içeriğinde bulunan oksalik asitten kaynaklandığını ifade ediyor. Doğal bir bileşen olan bu madde, metal yüzeylerde biriken yağ ve pas kalıntılarının parçalanmasına yardımcı oluyor. Böylece güçlü kimyasallara ihtiyaç duymadan etkili bir temizlik sağlanabiliyor.
Temizlik işleminin ardından tepsinin bulaşık deterjanıyla normal şekilde yıkanması ve bol suyla durulanması öneriliyor. Bu yöntem sayesinde tepsilerin ilk günkü parlaklığına kavuşabileceği belirtilirken, düzenli temizlik yapılmasının yağ birikimini önlediği vurgulanıyor.
Uzmanlar ayrıca, fırın tepsilerinde kalıcı lekelerin oluşmaması için yemek pişirirken fırın kağıdı kullanılmasını ve tepsilerin kullanım sonrası bekletilmeden temizlenmesini tavsiye ediyor. Sert tel ya da aşındırıcı ürünlerin ise özellikle yapışmaz yüzeylere zarar verebileceği hatırlatılıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23