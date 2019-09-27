0553 313 94 23

İran'dan ABD'nin Rusya ve Çin karşı yaptırım kararına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin Rus ve Çin firmalarına karşı aldığı yaptırım kararını kınadı.

27 Eylül 2019 Cuma 13:44
İran'dan ABD'nin Rusya ve Çin karşı yaptırım kararına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinden yayınladığı yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya ve Çin'e yönelik yaptırımlarını eleştirdi. 

ABD'nin son yaptırımlarının tüm ülkeleri İran ile iş birliği yapmaya teşvik eden BMGK'nın 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu savunan Musevi, ABD hükümetinin bu adımla kendisinin de oy verdiği BMGK kararına uyan diğer ülkeleri cezalandırdığını belirtti.

ABD'nin yaptırımlarını "istikrarsızlaştırıcı" ve "uluslararası ticareti tehdit edici" olarak nitelendiren Musevi, söz konusu yaptırımların sonuçları konusunda uluslararası kamuoyunu uyardı.

Suriye'deki Esed rejiminin "BM üyesi, yasal ve meşru" bir hükümet olduğunu ve Rusya'nın bu yönetimle iş birliği yaptığı için yaptırıma maruz kaldığını savunan Musevi, "ABD'nin yaptırımları aşırı kullanması hem bu ülke halkı ve şirketlerinin çıkarlarını hedef alıyor, hem de bağımsız ülkelerin serbest ticaret noktasındaki endişelerini artırıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yeni yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığından 25 Eylül'de yapılan açıklamada, Suriye'de bulunan Rus Silahlı Kuvvetlerine uçak yakıtı sağlayan yapıya dahil olduğu gerekçesiyle Rusya'ya ait 5 gemi, bir şirket ve 3 kişinin yaptırım listesine alındığı bildirilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında ayrıca, Çin vatandaşlarının yanı sıra Cosco Shipping Tanker Co, China Concord Petroleum Co, Kunlun Holding Company, Kunlun Shipping Company ve Pegasus 88 Limited adlı Çin firmalarının da yaptırım kapsamına alındığı bildirilmişti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 13:44
  1. ABD
  2. Çin
  3. İran
  4. yaptırımlar
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü
    1. Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü
    2. Rusya'dan kritik Su-35 açıklaması
    3. Deprem acil toplanma alanı nasıl..
    4. Kandilli'den korkutan açıklama: Sona..
    5. İstanbul'da yine deprem oldu! Yine..
    6. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    7. Ali Koç'un hak mahrumiyeti cezası..
    8. Depreme hazırlıklı mıyız? İşte deprem..
    9. İran'dan ABD'ye rest: Saldırırsa..
    10. Trabzonspor'dan Sturridge kararı! İşte..
    11. Vanilya sabununun yararları nelerdir?
    12. Bahçeli: Depremlere hazırlık beka..
    13. Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer'..
    14. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan..
    15. AB'den Venezuela'yakarşı yeni..
    16. Herkesi ilgilendiriyor! İsteyen..
    17. Deprem çantasında bulunması gerekenler..
    18. İran'dan ABD'nin Rusya ve Çin karşı..
    19. 'Vatandaşların alacağı önlem..
    20. 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanefi..
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    İstanbul depremi sonrasında hasar gördü denilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gerçek ortaya çıktı
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    Büyük tehlike! Ders kitapları değil şirk kitapları
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    2100 yıllık define bulundu! Paha biçilemiyor
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İstanbul'daki depremde korkutan görüntüler kamerada!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!
    İmamoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama!

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2019
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması! 'İstanbul'a 7,2 geliyor'
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’
    Rusya’dan Türkiye’ye flaş çağrı! ‘Geçişe engel olunuyor, destek verin’