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İran'dan ABD'nin "Devrim Muhafızları" düşüncesine karşı hamle

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine alınacağı haberlerine ilişkin açıklamada bulunan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, böyle bir olayın yaşanması durumunda ABD ordusunu terör örgütleri listesine alacakları tehdidinde bulundu.

06 Nisan 2019 Cumartesi 14:48
İran'dan ABD'nin "Devrim Muhafızları" düşüncesine karşı hamle

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesi durumunda ABD ordusunu terör örgütleri listesine alacakları tehdidinde bulundu.

"DEAŞ'ın yanında kara listeye alacağız"

Felahetpişe, Devrim Muhafızları Ordusunun Washington yönetimi tarafından "yabancı terör örgütleri" listesine alınacağı haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütleri listesine dahil etmesi halinde bu ülkenin askeri güçlerini terör örgütü DEAŞ'ın yanında kara listeye alacağız." ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal'ın ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Devrim Muhafızları Ordusunu gelecek hafta "yabancı terör örgütleri" listesine dahil edebileceği öne sürülmüştü.

Pentagon karara sıcak bakmıyor

Devrim Muhafızları tarafından Avrupa ve diğer bölgelerde yürütülen ticari faaliyetleri engelleme amacı taşıyan kararın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından desteklendiğini aktaran yetkililer, Pentagon ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un ise bölgedeki ABD güçlerine karşı tehditlere yol açabileceği endişesiyle sıcak bakmadığını belirtmişti.

Washington yönetimi, şu ana kadar Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar alınmamıştı.

Kararın çıkması halinde ABD ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine almış olacak.

“ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak ilan edecek”

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 14:48
  1. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe
  2. ABD
  3. İran Devrim Muhafızları Ordusu
  4. terör örgütleri listesin
  5. Washington
  6. yabancı terör örgütleri
  7. Wall Street Journal
  8. İran Silahlı Kuvvetleri
  9. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  10. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  11. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford

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