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İran'dan "ABD petrol satışı konusunda esneklik göstermeye başladı" iddiası

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi:- "Fransa'daki G7 Zirvesi sırasında Macron, Trump ile görüştü ve ABD tarafı İran petrolüne izin verilmesi konusunda esneklik gösterdi"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:13
İran'dan "ABD petrol satışı konusunda esneklik göstermeye başladı" iddiası

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'ın petrol ihracatı konusunda esneklik göstermeye başladığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesinden sonra Washington'ın İran petrolünün satışı konusundaki baskılarını azalttığını iddia etti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik uyguladığı "azami baskı" politikasına karşı İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını hatırlatan Arakçi, İran'ın nükleer anlaşmayı eksiksiz uygulamak için petrol satışının garanti altına alınması ve bankacılık sorunlarının giderilmesi gerektiğini belirtti.

- İran'ın nükleer anlaşmada kalmak için talepleri

Arakçi, Avrupa ile görüşmelerde bu talepleri dile getirdiklerini ifade ederek, "Avrupalılara, kendi şirketlerinin bizden petrol alabilmesi için ABD'den gerekli izni koparmaları ya da bunu yapamıyorlarsa bizim satmamız gereken (ancak ABD yaptırımları nedeniyle satamadığımız) petrol kadar bir kredi sağlamaları şeklinde seçenekler sunduk. Bunlar olmadan İran'ın nükleer anlaşmayı eksiksiz uygulaması mümkün olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in pazartesi günkü Fransa ziyareti ve Macron ile Trump'ın G7 görüşmelerinden sonra ABD'nin İran'ın petrol ihracatı konusunda esneklik göstermeye başladığını öne süren Arakçi, "Fransa'daki G7 Zirvesi sırasında Macron, Trump ile görüştü ve ABD tarafı İran petrolüne izin verilmesi konusunda esneklik gösterdi. Bu, ABD’nin azami baskı politikasının yarılması ve İran’ın azami direniş politikasının başarısıdır." ifadesini kullandı.

Arakçi, ABD'nin İran'ın petrol satışları konusunda gösterdiğini iddia ettiği esneklikle ilgili somut bir örnek vermedi.

- İran petrol satışının garanti altına alınmasını istiyor

Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan İran'ın balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kapsayan yeni bir anlaşmaya varabilmek için çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD'nin yaptırımları nedeniyle Japonya, Güney Kore ve Avrupa ülkeleri İran'dan petrol ihracatını tamamen sonlandırmıştı.

Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için ocak ayında INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu. Mekanizmanın sadece ilaç ve gıda ticaretiyle sınırlı tutulması Tahran'ın tepkisini çekmişti. İran, ödeme mekanizmasının petrol ticaretini de kapsamasını istiyor.

İran da ABD'nin yaptırımlarına karşılık 1 Temmuz'dan itibaren nükleer anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak durdurmaya başlamıştı. Tahran, Avrupa'nın gerekli adımları atmaması halinde 6 Eylül'de nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmada üçüncü aşamaya geçeceğini duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Trump, geçen hafta Fransa'nın Biarritz kasabasında düzenlenen G7 Zirvesi sırasında bir araya gelmişti. Macron'un, Trump'a İran petrolüne yönelik yaptırımları hafifletme çağrısında bulunduğuna yönelik iddialar medyada yer almıştı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:13
  1. - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi
  2. ABD
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