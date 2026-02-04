  • İSTANBUL
İran'daki protestolarda yabancı uyruklu 139 kişi gözaltına alındı

Yerel basının bildirdiğine göre, İran'daki son rejim karşıtı protestolar esnasında ülkenin orta kesimlerinde 139 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Yerel basının bildirdiğine göre, İran'daki son rejim karşıtı protestolar esnasında ülkenin orta kesimlerinde 139 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, Yezd kentindeki polis şefinin tutuklananların “isyan eylemlerini organize etme, kışkırtma ve yönetme işlerine karıştıklarını ve bazı durumlarda ülke dışındaki ağlarla temas halinde olduklarını” söylediğini aktardı.

Gözaltına alınanların uyrukları ise belirtilmedi.

Polis şefi Ahmed Negahban, “Son isyanlarla ilgili davaların incelenmesi sırasında, bu olaylarda gözaltına alınanların 139'unun yabancı uyruklu olduğu tespit edildi” dedi.

İran'da hayat pahalılığına karşı 28 Aralık'ta başlayan protestolar ülke çapında rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

 

Tahran yönetimi olaylar sırasında 3000'den fazla kişinin öldüğünü kabul etmekle birlikte bunların çoğunun güvenlik güçleri mensubu ve masum kişiler olduğunda ısrar ederek olayları “terör eylemi” olarak nitelendirdi.

ABD merkezli bir STK olan İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, çoğu güvenlik güçleri tarafından öldürülen protestocular olmak üzere İran'daki son olaylarda 6854 kişinin öldüğünü teyit ettiğini söylerken, diğer hak grupları bu rakamın çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulunuyor.

İranlı yetkililer protestoların barışçıl gösteriler olarak başladığını ancak ABD ve İsrail'in kışkırtmasıyla “ayaklanmalara” dönüştüğünü söyledi.

Kaynak: Mepa News

