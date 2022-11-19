İran'daki protestolarda Devrim Muhafızları istihbarat yetkilisi öldürüldü
İran genelindeki protestolar son dönemde şiddetini artırıyor. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, protestocular cuma günü İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı üst düzey bir istihbarat yetkilisi bıçaklayarak öldürdü.
Tasnim'in haberinde, "Devrim Muhafızları istihbarat yetkilisi Albay Nadir Bayrami'nin Kirmanşah eyaletinin Sahne şehrinde bir görev misyonunu icra ettiği sırada isyancılar tarafından öldürüldü." ifadeleri yer aldı.
Haberde, Bayrami'nin protestocuların o anda yoldan geçen bir kişiye yönelik saldırılarını engellemeye çalıştığı sırada bıçaklanarak öldüğü açıklandı.
İran rejimi güvenlik güçlerinin Bayrami'yi öldüren kişileri gözaltına aldığı belirtildi.
İran İnsan Hakları Örgütü, ülkede süregelen protestolarda 43'ü çocuk 342 kişinin öldüğünü duyurdu.
İnsan hakları örgütleri, Sünni Beluçların çoğunluğu oluşturduğu Sistan-Belucistan eyaletindeki protestolarda İran rejimi güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 123 kişinin öldüğünü aktarıyor.
Kaynak: Mepa News