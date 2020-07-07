İran'daki nükleer tesiste meydana gelen patlamada yeni gelişme! Sorumlu ülkeyi açıkladılar

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde önceki gün meydana gelen patlamanın ‘gizemi' sürerken, gözler İsrail'den yapılan açıklamaya çevirildi.

İsrail Evimiz Partisinin lideri Avigdor Lieberman, dün akşamı yaptığı açıklamada, güvenlik hizmetlerinde görevli üst düzey bir yetkilinin, geçen Perşembe günü Natanz nükleer tesisinde meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olduğunu söylediğini aktardı.

İsrail Ordusu Radyosu ile yaptığı röportajda Lieberman, Başbakan Benjamin Netanyahu'yu olay hakkında soruşturma yapmaya çağırdı.

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi ise, 'adını vermek istemeyen bir Orta Doğu istihbarat yetkilisi'ne dayandırdığı haberinde ise, Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen patlamadan, “İsrail'in sorumlu olduğunu" söyledi. Gazete, İstihbarat yetkilisinin, “Tel Aviv son patlamadan sorumlu, ancak diğer olaylarla hiçbir ilgisi yok" dediğini aktardı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi de önceki gün yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen "olayın" nedeninin tespit edildiğini ancak "güvenlik gerekçesiyle uygun zamanda" açıklanacağını söyledi.

Hüsrevi ayrıca, "Natanz nükleer tesisinde hasar gören ünitenin yeniden inşa edilmesi için gerekli kararları aldığını" açıkladı. “Bu komplekste daha gelişmiş ekipmanlarla daha büyük bir kafes oluşturmaya karar verildiğini belirten Hüsrevi, geçen Perşembe günü meydana gelen kazanın ölümle sonuçlanmadığını, maddi kayıpların ise büyük olduğunu vurguladı.

Keyvan Hüsrevi, "Ülkedeki güvenlik yetkilileri şu anda kazanın farkındadır, ancak güvenlik nedenleriyle bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorlar" dedi.

Basına yansıyan görüntülere göre geçen perşembe günü İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin çelik konstrüksiyon inşaatında meydana gelen patlamada büyük hasar oluşmuştu. İranlı yetkililer, tesiste bir kaza mı yoksa saldırı mı olduğu konusunda bir açıklama yapmazken; olayın İsrail'in sabotajı olabileceği iddia edilmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanları tarafından denetlenen Natanz Nükleer Tesisi'nin inşaatına 2000 yılında başlandı. Tesise ilk santrifüjler 2002 yılında bağlandı.

Ülke dışındaki rejim muhaliflerinin propaganda çalışmaları sonucunda tesisteki zenginleştirme çalışmaları 2003'de 2 yıl askıya alındı. 2010 yılında Natanz Nükleer Tesisi'ndeki uranyum zenginleştirme oranı yüzde 20 seviyelerine ulaştı.

Tahran'ın güneyinde oksijen dolum atölyesinde patlama

Öte yandan İranlı bir yerel yetkili, sabah saatlerinde başkent Tahran'ın güneyindeki bir oksijen kapsülü atölyesinde meydana gelen patlamada iki kişinin öldüğünü ve diğer üç kişinin de yaralandığını bildirdi.

İranlı yetkili, patlamanın işçilerin oksijen kapsüllerini doldurma konusundaki tedbirsizliğinden kaynaklandığını söyledi.