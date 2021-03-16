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Dünya İran'daki kutlamalarda 8 ölü 900 yaralı!
Dünya

İran'daki kutlamalarda 8 ölü 900 yaralı!

İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği, 900 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 23:27:00 -
İran'daki kutlamalarda 8 ölü 900 yaralı!

İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği, 900 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı öncesi kutlanan "Çarşamba Suri" ile ilgili bilgi verdi.

Yapılan kutlamalarda şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 900 kişinin de yaralandığını belirten Kulivend, 72 kişinin uzuvlarını kaybettiğini, 234 kişinin vücudunda yanıklar oluştuğunu ve 300 kişinin de gözlerinden yara aldığını söyledi.

Ülkede geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamalarında 3 kişi ölmüş, 1403 kişi yaralanmıştı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında özellikle çocuklar ve gençler, yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişekler patlatıyor ve maytaplar yakıyor. Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.

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