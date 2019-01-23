İran'daki aktivistler hakkında karar verildi

İran'da cezaevinde tutulan insan hakları aktivisti ve avukat Nesrin Sutude'nin eşi Rıza Handan ile insan hakları aktivisti Ferhad Meysemi, "ulusal güvenliğe aykırı eylem ve rejime karşı propaganda" suçlamasıyla yargılandıkları davada 6'şar yıl hapse mahkum edildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran Devrim Mahkemesi'nde yargılanan Handan ile Meysemi, ulusal güvenliğe aykırı eylemde bulunmaktan 5, rejime karşı propagandadan ise 1'er yıl hapis cezası aldı.

Ülke dışına çıkışları da yasaklandı

İki insan hakları aktivistinin avukatı Muhammed Mukimi, "Mahkeme, müvekkillerimin iki yıl boyunca siyasi partilere üyeliklerini, medya faaliyetlerini ve ülke dışına çıkışlarını da yasakladı." dedi.

"Ulusal güvenliğe aykırı eylemlerde bulunmak" ile suçlanan, Tahran'da tutuklu bulunan siyasi aktivist ve avukat Nesrin Sutude'nin eşi Rıza Handan 4 Eylül'de, insan hakları aktivisti ve doktor Ferhad Meysem ise 31 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.