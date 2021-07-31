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Dünya İran'da yaklaşık 3 bin mahkumun cezalarında indirim yapıldı
Dünya

İran'da yaklaşık 3 bin mahkumun cezalarında indirim yapıldı

İran İslam Devrimi Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in onayıyla 2 bin 825 mahkumdan bazılarına af çıkarıldığı, bir kısmının ise cezalarında indirim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 20:31:00 -
İran'da yaklaşık 3 bin mahkumun cezalarında indirim yapıldı

Kurban ve Gadir-i Hum Bayramları dolayısıyla Hamaney'in ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin önerisi ile 2 bin 825 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Ülkede her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde af çıkarıyor. 

 

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