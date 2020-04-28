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Aktüel

İran'da uyuşturucudan yılda yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybediyor

2020-04-28 12:40:09 -
İran'da uyuşturucudan yılda yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybediyor

İSTANBUL (AA) - İran Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Genel Sekreteri İskender Mümini, ülkede yılda yaklaşık 4 bin kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mümini, "İran'da 2 milyon 800 bin kişi uyuşturucu madde kullanıyor. Yılda yaklaşık 4 bin kişi uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşamını yitiriyor." dedi.

Mümini, ülkede geçen yıl 950 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 20 artış anlamına geldiğini ifade etti.

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