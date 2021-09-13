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Dünya İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 448 artarak 114 bin 759'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 14:24:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 541 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 3 bin 163'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 318 bin 327'ye yükseldiği ülkede, 448 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 114 bin 759 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 206 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 23 milyon 144 bin 750 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 12 milyon 492 bin 598 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 36 milyon 637 bin 348 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 168 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 209 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 71 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

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