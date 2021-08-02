İran'da son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Son 24 saatte 37 bin 189 kişide virüs tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında yeni bir rekorun kırıldığı ülkede, bu kişilerden 4 bin 317'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Böylece vaka sayısının 3 milyon 940 bin 708'e çıktığı İran'da, 411 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybının 91 bin 407 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 607'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 404 bin 533'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 39 bin 450 oldu.

İran'da toplam 13 milyon 81 bin 174 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 10 milyon 285 bin 494 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 795 bin 680 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece İran'da şu ana kadar 13 milyon 81 bin 174 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 285 şehrin "kırmızı", 110 şehrin "turuncu", 53 şehrin de "sarı" kategoride yer aldığı ve "kırmızı" ile "turuncu" kategorideki şehirlere araç giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.