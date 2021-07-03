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İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 84 bin 627'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 14:05:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 341 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1129'unun hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 241 bin 37’ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 111 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 84 bin 627 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 207'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 914 bin 830’a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 888 bin 861 oldu.

İran'da toplam 6 milyon 324 bin 707 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 453 bin 439 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 871 bin 268 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 324 bin 707 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 92 şehrin "kırmızı", 183'ünün "turuncu", 173'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

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