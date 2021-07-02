  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Usta’dan ABD küstahlığına tokat gibi cev
Tasarruf şirketlerinin tasfiye sürecinde öncelik "vatandaşların ödemelerinin tahsil edilmesi" olacak
İsrail körfez ülkeleri ile yakınlaşma niyetinde
Dünya İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 127 artarak 84 bin 516’ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 14:31:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 13 bin 836 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1561'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 232 bin 696’ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 84 bin 516 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 196'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 902 bin 140’a ulaştığı bildirildi. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 806 bin 452 oldu.

İran'da toplam 6 milyon 201 bin 573 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 447 bin 28 kişiye ilk doz aşının, 1 milyon 754 bin 545 kişiye ise ikinci dozun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 201 bin 573 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan risk gruplarına göre ülke genelinde 63 şehrin "kırmızı", 184'ünün "turuncu", 201'inin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay