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Dünya İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 119 kişi hayatını kaybetti
Dünya

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 119 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 119 artarak 129 bin 830'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:59:00 -
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 119 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 bin 253 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 801'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 117 bin 445'e çıktığı ülkede, 119 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 129 bin 830 oldu. Buna göre, bir haftadır 100'ün altında kaydedilen günlük can kaybı yeniden üç haneli rakamlara çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 334 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 679 bin 61 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 47 milyon 147 bin 333 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 66 bin 269 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 105 milyon 892 bin 663 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride hiç şehir kalmazken, 22 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 207 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 219 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.

Öte yandan devlet televizyonunun haberine göre, ülkedeki sinema salonlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yüzde 50 kapasiteyle çalışma kısıtlaması kaldırıldı. Kararın Sağlık Bakanlığının onayıyla alındığı kaydedildi.

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