İran’da son 24 saatte korona virüsten 65 ölüm

İran’da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 65 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısı 6 bin 156’ya yükselirken, vaka sayısı 96 bin 448 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde 802 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 65 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 96 bin 448’e, ölenlerin sayısının ise 6 bin 156’ya yükseldiğini açıkladı.

Ülkedeki hastaların yüzde 80’inin iyileşip taburcu olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar 484 bin 541 korona virüs testinin yapıldığını ve hastanelerde 2 bin 787 kişinin yoğun bakımda olduğunu ifade etti.