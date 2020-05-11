İran’da son 24 saatte korona virüsten 45 kişi öldü

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 45 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 685’e, vaka sayısı 109 bin 286’ya yükseldi.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 284 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle İran’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada,son 24 saatte bin 683 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını ve salgın nedeniyle 45 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 109 bin 286’ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 6 bin 685’e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 87 bin 422 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 803 kişinin ise durumunun kritik olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.