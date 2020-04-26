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Aktüel

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısı 5 bin 710’a, vaka sayısı ise 90 bin 481’e yükseldi.

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısı 5 bin 710’a, vaka sayısı ise 90 bin 481’e yükseldi.

2020-04-26 13:06:17 -
İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısı 5 bin 710’a, vaka sayısı ise 90 bin 481’e yükseldi.

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısı 5 bin 710’a, vaka sayısı ise 90 bin 481’e yükseldi.

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