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Aktüel İran'da son 24 saatte 223 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 223 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:54:38 -
İran'da son 24 saatte 223 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 223 artarak 52 bin 670 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 223 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 7 bin 704 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 670'e vaka sayısının da 1 milyon 123 bin 474'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 704'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 833 bin 276 olduğunu ifade etti.

Toplam 6 milyon 797 bin 469 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 12 ilçenin kırmızı, 288 ilçenin turuncu ve 148 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.


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