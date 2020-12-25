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Aktüel İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-25 13:36:41 -
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 artarak 54 bin 440 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 132 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 21 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 440'a, vaka sayısının da 1 milyon 189 bin 203'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 345'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 933 bin 736 olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede 7 milyon 303 bin 238 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 205 ilçenin turuncu ve 243 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.


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