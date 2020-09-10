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Aktüel İran'da son 24 saatte 129 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 129 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:20:41 -
İran'da son 24 saatte 129 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 129 artarak 22 bin 798'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 129 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 63 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 798'e, vaka sayısının da 395 bin 488'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 728'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 340 bin 842'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 483 bin 727 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın ise "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.
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